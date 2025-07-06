Стало известно, какую сумму алиментов Игорь Петренко выплачивает Екатерине Климовой

06 июля 2025, 10:16

Игорь Петренко платит Климовой алименты на сумму более 1,5 млн рублей в месяц

Игорь Петренко и Екатерина Климова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Игорь Петренко снова оказался в списке должников. Месяц назад актер погасил предыдущую сумму задолженности по алиментам на детей Екатерины Климовой.