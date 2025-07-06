Стало известно, какую сумму алиментов Игорь Петренко выплачивает Екатерине Климовой
Игорь Петренко снова оказался в списке должников. Месяц назад актер погасил предыдущую сумму задолженности по алиментам на детей Екатерины Климовой.
Екатерина Климова и Игорь Петренко развелись в 2014 году. В браке у пары родилось двое сыновей Матвей и Корней.
Матвею сейчас 18 лет, а его брату — 16. Год назад долг актера по алиментам на двоих детей составлял 8,3 млн рублей, однако месяц назад ему удалось выплатить эту сумму.
Недавно у Петренко обнаружили новый долг. На этот раз он составил 1 млн 627 тыс. рублей. Согласно информации kp.ru, эта сумма является ежемесячной выплатой на младшего сына Климовой и Петренко.
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