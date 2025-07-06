Жена Фёдора Смолова прокомментировала драку с его участием в «Кофемании»

06 июля 2025, 09:50

Жена футболиста Смолова: мой муж раскаялся за драку в «Кофемании»

Федор Смолов и Карина Смолова (Истомина) (Фото: Инстаграм* @diamond_april)

Карина Смолова (Истомина) в личном блоге высказалась о драке с участием ее мужа в московской «Кофемании». Жена Фёдора Смолова призналась, что месяц жила в состоянии ужаса.





По словам Карины, ее супруга до сих пор унижают из-за незабитого пенальти на чемпионате мира-2018. Жена футболиста пояснила, что ему требуется много ресурса, чтобы справляться с последствиями травли за годы карьеры.





«В какой-то момент самоконтроль может не сработать. Я не оправдываю, а объясняю, почему такое может случиться. Он никогда не был агрессивен к своей семье и окружающим», — отметила Карина.

«Признавая эти действия недопустимыми, я всё равно никогда не отрекусь от своего мужа. Я была рядом весь месяц раскаяния и шантажа, буду рядом и сейчас. И всегда» — заключила Смолова.