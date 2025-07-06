«Я голодная до этих улиц, этого вайба»: Саша Зверева вместе с мужем-американцем и детьми прилетела в Москву

06 июля 2025, 07:29

Саша Зверева показала кадры прогулок по Москве вместе с мужем-американцем и детьми

Саша Зверева с мужем Дэном (Фото: Instagram* @sashazvereva)

Саша Зверева прилетела в Москву с мужем-американцем и детьми, чтобы «наесться» любимым городом. Бывшая солистка группы «Демо» объявила, что с радостью будет показывать своей семье Москву.







«Это такое счастье: показать им все то, чем я живу, что меня так восхищает в Москве», — призналась она.

Сын Саши Зверевой Себастьян (Фото: Instagram* @sashazvereva)

Саша Зверева с семьей (Фото: Instagram* @sashazvereva)



«Я хотела наесться, наесться Москвой. Потому что я устала от того, что приезжаю сюда как голодная. Я ем всю эту вкуснятину: блины, сырники, ягоды, крыжовники. Я голодная до улиц, до этого вайба. Я хочу, чтобы мне это приелось и я возвращалась домой, радовалась, что я побыла в Москве. И вот я дома», — объяснила она подписчикам.