«Я голодная до этих улиц, этого вайба»: Саша Зверева вместе с мужем-американцем и детьми прилетела в Москву
Саша Зверева показала кадры прогулок по Москве вместе с мужем-американцем и детьми
Саша Зверева прилетела в Москву с мужем-американцем и детьми, чтобы «наесться» любимым городом. Бывшая солистка группы «Демо» объявила, что с радостью будет показывать своей семье Москву.
«Это такое счастье: показать им все то, чем я живу, что меня так восхищает в Москве», — призналась она.Зверева со смехом опубликовала в личном блоге видео, на котором общий сын Саши и Дэна Себастьян с интересом гуляет по столице. В ролике мальчик уверенно говорит на русском, несмотря на юный возраст. Его счастливое лицо умилило подписчиков.
Певица уже больше десяти лет живет в Калифорнии, куда переехала после свадьбы с американцем Дэном Уолбраном. В мае она трогательно поздравила мужа с семилетием их знакомства, назвав его человеком, ради которого стоило переехать в Америку.
Однако звезда все еще любит Россию, особенно Москву.
Зверева с семьей преодолела 26-часовой путь на трех самолетах, чтобы вновь оказаться в столичном городе. Недавно она уже приезжала сюда с дочерью Василисой, выпускницей парижского университета, и признавалась, что не хотела уезжать. Теперь Саша собирается полностью насладиться атмосферой, впитать ее в себя до такой степени, чтобы даже надоело.
Певица с юмором рассказала, как сразу по прилету ела блины с красной икрой и ягоды, шутя, что «летела, чтобы нажраться». Разумеется, не только в прямом смысле, но еще и в переносном.
«Я хотела наесться, наесться Москвой. Потому что я устала от того, что приезжаю сюда как голодная. Я ем всю эту вкуснятину: блины, сырники, ягоды, крыжовники. Я голодная до улиц, до этого вайба. Я хочу, чтобы мне это приелось и я возвращалась домой, радовалась, что я побыла в Москве. И вот я дома», — объяснила она подписчикам.В конце июня она объявляла в блоге о планах вернуться в Россию. Зверева писала, что будет ходить пешком по Москве, танцевать до рассвета и наслаждаться столичным летом.
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