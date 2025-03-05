Валерия рассказала, почему никогда не пойдёт к психологу

Валерия (фото: Telegram @valeriyaofficial)
Певица Валерия заявила, что никогда не пойдёт к психологу, поскольку у неё был неудачный опыт.
«Я обращалась к психологу единственный раз, на заре моей туманной юности. Я поняла, что передо мной сидит такой ушлый человек, который был в сговоре с объектом моих сомнений, скажем так, и работал на него. С тех пор я ни ногой», – рассказала артистка.Также 56-летняя Валерия утверждает, что у неё нет поводов для обращения к психологу. К тому же, певица не комплексует по поводу возраста. Особенно ей приятно, что молодые девушки стремятся быть похожими на неё.
«Я им горжусь. Я считаю, что 56 – прекрасный возраст. Я встречаюсь с молодыми девушками, которые выглядят вялыми, уставшими. Они всегда говорят, что хотели бы быть как я в 56. А начинать надо сейчас! С молодости следить за собой и здоровьем», – отметила Валерия.Читайте также:
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Анастасия Чинкова