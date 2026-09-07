Стало известно, когда Шакира может приехать с концертами в Россию
Продюсер Дворцов допустил приезд Шакиры в Россию в 2027 году
Продюсер Сергей Дворцов допустил возможность визита певицы Шакиры (полное имя — Шакира Изабель Мебарак Риполь) в Россию в 2027 году.
В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что на это решение повлияет успешный опыт гастролей других зарубежных исполнителей в стране.
«Вероятность высокая, потому что зарубежные артисты смотрят на других своих коллег. Если, соответственно, он будет набирать хорошую аудиторию и всё будет хорошо получаться, например, как с Канье Уэстом, допустим, заполняемость зала стопроцентная, то мы можем её и наблюдать. Но не в этом году, это точно. Возможно, в 2027-м», — предположил продюсер.Дворцов уточнил условия, при которых такие концерты состоятся. Среди них — достойный гонорар и выполнение обширного бытового райдера, включающего чёрную и красную икру, автомобили Maybach и охрану.
Эксперт считает, что российские организаторы располагают всеми необходимыми ресурсами. Ориентировочная стоимость одного выступления Шакиры для России, по его оценке, может достигать 30–50 миллионов рублей.