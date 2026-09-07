Звезда шоу «Однажды в России» заявил, что считает себя «эмоциональным инвалидом»

07 сентября 2026, 21:49

Комик Михаил Стогниенко объяснил, почему не показывает эмоции вне сценария

Михаил Стогниенко (Фото: Instagram* @stognienko)

Комик Михаил Стогниенко рассказал, как эмоции влияют на его выступления и творческий процесс.





В беседе с «Газетой.Ru» юморист признался, что не умеет скрывать эмоции — скорее, он вообще не может их демонстрировать.

«Я больше эмоциональный «инвалид» такой. Ну, когда совсем что-то происходит будоражащее, там, да, показываю. На высоте полтора километра от моря, да, там уже не скрываешь их, там тебя всего трясет, поэтому какие-то даже звуки издаёшь. А так в жизни я не привык показывать эмоций много», — рассказал Михаил.