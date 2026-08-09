Стало известно, кто купил первый кусок торта на свадьбе Клавы Коки и Димы Масленникова
На свадьбе Клавы Коки и Димы Масленникова не обошлось без традиционного разыгрывания первого кусочка торта. Правда, превращать этот момент в настоящий аукцион молодожены изначально не планировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Дима в шутку обозначил стартовую стоимость кусочка — 1 млн рублей. Однако бизнесмен Ярослав Андреев воспринял предложение совершенно серьезно и решил побороться за сладкий свадебный лот.
К удивлению остальных гостей, конкуренцию ему могла составить Оксана Самойлова, однако она в торги вступать не стала. В результате именно Андреев оказался тем самым счастливчиком, которому достался первый кусок торта. Похоже, миллион за кусочек свадебного десерта оказался не такой уж шуточной ценой.
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