Стало известно, кто купил первый кусок торта на свадьбе Клавы Коки и Димы Масленникова

09 августа 2026, 15:18

Первый кусок торта на свадьбе Коки и Масленникова продан за 1 млн рублей

Клава Кока и Дима Масленников (Фото: Instagram* / @klavacoca)

На свадьбе Клавы Коки и Димы Масленникова не обошлось без традиционного разыгрывания первого кусочка торта. Правда, превращать этот момент в настоящий аукцион молодожены изначально не планировали. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».