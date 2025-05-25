Стало известно, кто подал в суд на бывшую жену Паши Техника

Ева Карицкая (Фото: Телеграм @evakaritskaua)
В отношении Евы Карицкой возбудили уголовное дело. В суд обратилась клиника, которая назначила терапию Паше Технику (Павлу Ивлеву).
В конце марта рэпер попал в клинику Таиланда. Техник сильно отравился запрещенными веществами. Изначально Пашу лечили капельницами, а затем музыкант оказался в больнице, где его ввели в искусственную кому. Однако это не помогло: состояние исполнителя хита «Передай» ухудшалось. Артист умер в 40 лет 5 апреля.
Карицкая развелась с Техником два года назад. У пары остался шестилетний сын. Сейчас Ева пытается найти виновных в смерти экс-супруга. Она полагает, что в этом замешана последняя возлюбленная рэпера Кристина Лекси и наркодилер.
Сегодня бывшая жена Паши объявила, что на нее завели уголовное дело. Женщина переживает из-за сына, который сейчас находится с ней в Таиланде. Она вызвала маму, дабы та помогла ей с малышом в случае, если проблемы с законом продолжатся.
Ева рассказала, в чем суть претензий к ней. Женщина сослалась на проект «Выжившие».
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Карицкая развелась с Техником два года назад. У пары остался шестилетний сын. Сейчас Ева пытается найти виновных в смерти экс-супруга. Она полагает, что в этом замешана последняя возлюбленная рэпера Кристина Лекси и наркодилер.
Сегодня бывшая жена Паши объявила, что на нее завели уголовное дело. Женщина переживает из-за сына, который сейчас находится с ней в Таиланде. Она вызвала маму, дабы та помогла ей с малышом в случае, если проблемы с законом продолжатся.
Ева рассказала, в чем суть претензий к ней. Женщина сослалась на проект «Выжившие».
«Против Евы Карицкой возбуждено уголовное дело по статье 128 (клевета). Инициатором дела выступает клиника, причастная к гибели Паши Техника, назначившая терапию которая в итоге привела к смерти. В настоящий момент мы заняты привлечением юристов», — говорилось в сообщении, которое Карицкая разместила в своем Телеграм-канале.
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Ольга Енгалычева