Продюсер раскрыл, каких артистов могут позвать на «Голубой огонёк»

27 ноября 2025, 20:53

Кадышева, Буланова и Лель могут выступить в новогоднем «Голубом огоньке»

Фото: кадр из телепрограммы «Голубой огонёк»)

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко заявил, что Надежда Кадышева, Татьяна Буланова и Катя Лель могут выступить в новогоднем эфире «Голубого огонька». Эти артисты сейчас переживают вторую волну популярности.





В беседе с «NEWS.ru» Рудченко пояснил, что создатели шоу будут ориентироваться на рейтинги исполнителей в интернете. Они пригласят как новых исполнителей, которые сейчас находятся в топах, например, Ваню Дмитриенко, так и звёздных исполнителей.

«Я думаю, что создатели шоу сделают акцент на известных артистах, а также на тех, кто бьёт все рейтинги на стриминг-платформах в интернете. Не уверен, что в шоу примут участие исполнительницы трека «Сигма Бой», поскольку их популярность затухает», — высказался эксперт.

