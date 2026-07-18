Стало известно, кто стал секретным гостем на VK Fest
Одним из главных сюрпризов VK Fest в Москве стало появление Вани Дмитриенко в качестве секретного гостя. Артист неожиданно вышел на сцену, чем вызвал бурную реакцию зрителей, которые встретили его громкими аплодисментами и овациями. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
Во время выступления Дмитриенко исполнил свои самые известные хиты, а многотысячная аудитория подпевала практически каждой песне. Энергичное выступление быстро стало одним из самых обсуждаемых моментов фестиваля.
Интересно, что для Вани это уже второй выход в роли секретного гостя на нынешнем VK Fest. Впервые организаторы приготовили такой сюрприз для зрителей в Санкт-Петербурге, где артист также неожиданно появился на сцене и получил тёплый приём публики.
Повторное участие Дмитриенко в формате секретного гостя подтвердило его статус одного из самых востребованных молодых исполнителей. Его выступление стало одним из ярких событий московской программы фестиваля и подарило зрителям ещё один неожиданный музыкальный сюрприз.
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