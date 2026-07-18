Стало известно, кто стал секретным гостем на VK Fest

18 июля 2026, 22:30

Ваня Дмитриенко стал секретным гостем VK Fest в Москве

Ваня Дмитриенко (Фото: Instagram* / @dmitrienko_vanya)

Одним из главных сюрпризов VK Fest в Москве стало появление Вани Дмитриенко в качестве секретного гостя. Артист неожиданно вышел на сцену, чем вызвал бурную реакцию зрителей, которые встретили его громкими аплодисментами и овациями. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».