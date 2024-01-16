Стало известно, кто станет ведущим «Модного приговора»

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
Теперь вести телешоу «Модный приговор» будет вести стилист Александр Рогов. Он сильно опередил своих конкурентов в зрительском голосовании. Об этом рассказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, его слова передает ТАСС.
Напомним, Первый канал объявлял зрительское голосование на выбор нового ведущего «Модного приговора». По словам Эрнста, Рогов сильно опередил своих конкурентов. Таким образом именно он будет исполнять роль «судьи» в модном шоу.
Ранее сообщалось, что ток-шоу «Модный приговор» вернётся в телеэфир Первого канал. Отмечалось, что премьера намечена на 2 января. Однако тогда еще было неизвестно, кто из звезд займет место судьи и защитника проекта.
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«Со дня появления "Модного приговора" я был ярым его поклонником и всегда считал это шоу лучшим среди тех, которые воспитывают у зрительниц вкус и помогают женщинам поверить в себя. <...> И я благодарен каждому, кто отдал за меня свой голос. Я вас не подведу», - привели в пресс-службе Первого канала слова Рогова.
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Элина Позднякова