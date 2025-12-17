Стало известно, кто возглавляет рейтинг самых дорогих артистов 2025 года
Продюсер Дробыш назвал Надежду Кадышеву самой высокооплачиваемой артисткой
Продюсер Виктор Дробыш назвал три фактора, которые формируют гонорары артистов: успех, узнаваемость и репертуар.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Дробыш отметил, что сейчас самую высокую ставку за выступление имеет Надежда Кадышева — не менее 50 миллионов рублей. Виктор назвал её самым рейтинговым и высокооплачиваемым исполнителем на отечественной эстраде.
«Следом за ней идёт Сергей Шнуров. Конечно, в прибыли он значительно отстаёт, но около 30 миллионов рублей одно его выступление соберёт», — подчеркнул продюсер.Третье место в этом рейтинге занимает Филипп Киркоров. По словам Дробыша, Киркоров получает около 25 миллионов рублей за один концерт.
Композитор добавил, что такие артисты, как Леонид Агутин, Полина Гагарина и Сергей Лазарев, запрашивают за выступление более скромные суммы — в районе 10-15 миллионов рублей.