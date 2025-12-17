Стало известно, кто возглавляет рейтинг самых дорогих артистов 2025 года

17 декабря 2025, 17:28

Продюсер Дробыш назвал Надежду Кадышеву самой высокооплачиваемой артисткой

Виктор Дробыш (Фото: Instagram* @vdrobysh)

Продюсер Виктор Дробыш назвал три фактора, которые формируют гонорары артистов: успех, узнаваемость и репертуар.





В разговоре с Общественной Службой Новостей Дробыш отметил, что сейчас самую высокую ставку за выступление имеет Надежда Кадышева — не менее 50 миллионов рублей. Виктор назвал её самым рейтинговым и высокооплачиваемым исполнителем на отечественной эстраде.

«Следом за ней идёт Сергей Шнуров. Конечно, в прибыли он значительно отстаёт, но около 30 миллионов рублей одно его выступление соберёт», — подчеркнул продюсер.