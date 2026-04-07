Достижения.рф

Стало известно, сколько заработал Егор Крид на своей косметике

Егор Булаткин (Фото: Telegram @egorkreed)

Российский музыкант Егор Крид (настоящее имя — Егор Булаткин) заработал на своём косметическом бренде более одного миллиона рублей в прошлом году.



Как сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, выручка ООО «Крид Косметикс» достигла почти 1,3 млн рублей при чистой прибыли 692 тыс. рублей.

По итогам 2024 года показатели были нулевыми. Компания выпускает косметику и уходовые средства для мужчин и женщин под брендом EK COSMETICS с 2025 года. Проект реализовали в партнёрстве с компанией Grass.

В Rusprofile напомнили: «Крид Косметикс» основали в октябре 2021 года. Сейчас доли разделили между Егором Кридом и ещё четырьмя учредителями. При этом певцу принадлежит 50% в уставном капитале.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0