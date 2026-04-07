У компании звезды «Универа» Марии Кожевниковой нашли налоговый долг
Мария Кожевникова оказалась в центре внимания из-за финансовых вопросов, связанных с её бизнесом. По данным Telegram-канала «Звездача», у компании, в которой актрисе принадлежит доля, образовалась задолженность перед налоговой службой.
Речь идёт об ООО «Кик» — юрлице, работающем в сфере информационных технологий. На данный момент за компанией числится налоговый долг в размере около 1,6 миллиона рублей.
Пока ситуация не достигла критической стадии: счета организации остаются активными, а значит, у бизнеса есть возможность урегулировать вопрос без серьёзных последствий.
Поклонники актрисы надеются, что финансовые трудности носят временный характер и будут решены в ближайшее время без лишней драмы.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России