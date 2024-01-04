Стало известно, куда сбежит Ивлеева из России

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Устроившая скандальную «голую вечеринку» Анастасия Ивлеева решила покинуть Россию. Издание «Утро.ру» выяснило, куда сбежит блогер.
На фоне конфликта с вечеринкой от Ивлеевой отвернулись не только друзья в шоу-бизнесе, но и работодатели. Так, несколько крупных рекламных агентств разорвали с ней контракты. В частности, Ивлеева пропала из рекламы сотового оператора МТС, где она часто появлялась в паре с актёром Дмитрием Нагиевым.
По сообщениям её знакомых, девушка тяжело переживает случившееся. Из-за сильного стресса она резко сбросила вес. У неё подозревают нервную анорексию, поскольку на весах появляется слишком маленькое число – 45 килограмм при росте в 174 см.
В настоящее время неизвестно, где находится Ивлеева, поскольку после видео с извинениями она больше не выходила на связь с поклонниками. Ряд источников утверждает, что блогер намеревается бежать из страны в ОАЭ. Там она будет находится до тех пор, пока в России не утихнет шумиха вокруг скандала с вечеринкой.
«Утро.ру» отмечает, что в Эмиратах сейчас проживает большое количество российских знаменитостей, с которыми некогда общалась Ивлеева, поэтому девушка не останется одна после переезда.
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По сообщениям её знакомых, девушка тяжело переживает случившееся. Из-за сильного стресса она резко сбросила вес. У неё подозревают нервную анорексию, поскольку на весах появляется слишком маленькое число – 45 килограмм при росте в 174 см.
«Утро.ру» отмечает, что в Эмиратах сейчас проживает большое количество российских знаменитостей, с которыми некогда общалась Ивлеева, поэтому девушка не останется одна после переезда.
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Анастасия Чинкова