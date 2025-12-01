Достижения.рф

Судебное следствие по делу блогеров Чекалиных: адвокат Артёма рассказал о деталях заседания

Юрист Чекалина сообщил о возможном обжаловании решения суда о домашнем аресте
Валерия и Артём Чекалины (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Сегодня в Гагаринском суде Москвы пройдёт очередное слушание по делу блогеров Валерии и Артёма Чекалиных. Об этом сообщает Super.



Адвокат Артёма, Сергей Грилев, сообщил журналистам о том, чего ожидать от заседания. По его словам, на суде сегодня не будут присутствовать свидетели.

«Видимо, сегодня начнется судебное следствие и прокурор огласит обвинительное заключение. Как дальше пойдёт — суд установит порядок», — пояснил Грилев.
На предыдущем заседании суд оставил без изменения меру пресечения — домашний арест Чекалиных остался в силе. В связи с этим адвокат добавил, что сейчас рассматривается возможность обжалования этого решения.

На заседании будут присутствовать сами Валерия и Артём, чтобы следить за ходом процесса и участвовать в судебных действиях.
Софья Метелева

