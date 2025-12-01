Судебное следствие по делу блогеров Чекалиных: адвокат Артёма рассказал о деталях заседания
Юрист Чекалина сообщил о возможном обжаловании решения суда о домашнем аресте
Сегодня в Гагаринском суде Москвы пройдёт очередное слушание по делу блогеров Валерии и Артёма Чекалиных. Об этом сообщает Super.
Адвокат Артёма, Сергей Грилев, сообщил журналистам о том, чего ожидать от заседания. По его словам, на суде сегодня не будут присутствовать свидетели.
«Видимо, сегодня начнется судебное следствие и прокурор огласит обвинительное заключение. Как дальше пойдёт — суд установит порядок», — пояснил Грилев.На предыдущем заседании суд оставил без изменения меру пресечения — домашний арест Чекалиных остался в силе. В связи с этим адвокат добавил, что сейчас рассматривается возможность обжалования этого решения.
На заседании будут присутствовать сами Валерия и Артём, чтобы следить за ходом процесса и участвовать в судебных действиях.