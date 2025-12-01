Судебное следствие по делу блогеров Чекалиных: адвокат Артёма рассказал о деталях заседания

01 декабря 2025, 15:59

Юрист Чекалина сообщил о возможном обжаловании решения суда о домашнем аресте

Валерия и Артём Чекалины (Фото: Instagram* / @ler_chek)

Сегодня в Гагаринском суде Москвы пройдёт очередное слушание по делу блогеров Валерии и Артёма Чекалиных. Об этом сообщает Super.





Адвокат Артёма, Сергей Грилев, сообщил журналистам о том, чего ожидать от заседания. По его словам, на суде сегодня не будут присутствовать свидетели.





«Видимо, сегодня начнется судебное следствие и прокурор огласит обвинительное заключение. Как дальше пойдёт — суд установит порядок», — пояснил Грилев.