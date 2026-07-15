Стало известно, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях

15 июля 2026, 16:39

Адвокат Жорин: прослушивание треков иноагентов не нарушает закон

Фото: Istock/grinvalds

Адвокат Сергей Жорин заявил, что наличие трека иноагента в плейлисте не нарушает закон и не влечёт административной ответственности.





В беседе с NEWS.ru специалист пояснил, что закон не запрещает прослушивать или сохранять такие произведения только из-за статуса исполнителя.

«Закон регулирует статус и деятельность самого иноагента и возлагает обязанность сопровождать специальным указанием материалы, которые тот производит или распространяет в связи со своей деятельностью. Ответственность по частям 4 и 5 статьи 19.34 КоАП РФ также предусмотрена прежде всего для самого иностранного агента и перечисленных в законе связанных с ним лиц, а не для обычного пользователя, сохранившего или разместившего музыкальный трек», — заявил Жорин.