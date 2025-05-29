Скандальный развод с Юлией Барановской и тайный внебрачный ребенок: Андрею Аршавину 44 года, как сегодня живет футболист
Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча» сделал сенсационное признание: у него шестеро детей, хотя официально известно лишь о пятерых. Новый факт из личной жизни прославленного футболиста вызвал оживлённую реакцию в СМИ и обществе. 29 мая Аршавину исполняется 44 года. О том, как он живет сейчас и что известно о его новой возлюбленной, расскажет «Радио 1».
Биография Андрея Аршавина: детство и юность
Андрей Аршавин родился 29 мая 1981 года в Петербурге. Его отец, увлечённый футболом, стал первым тренером сына. Родители развелись, но отец продолжал заниматься воспитанием Андрея.
Футбол стал частью жизни Аршавина с 7 лет — он начал тренироваться в школе «Смена» под руководством Сергея Гордеева и Виктора Виноградова. Помимо футбола, Андрей успешно играл в шашки, но в итоге выбрал спорт с мячом. Позже окончил Санкт-Петербургский университет технологии и дизайна.
Карьера Аршавина в клубах
«Зенит»
В 2000 году Аршавин стал игроком основного состава «Зенита». За девять лет он сыграл 310 матчей и забил 71 гол. В этот период стал капитаном, выиграл Кубок УЕФА, Суперкубок Европы и чемпионат России.
В 2015 году контракт с «Зенитом» закончился, а клуб не продлил сотрудничество со спортсменом.
«Арсенал»
В 2009 году перешёл в лондонский «Арсенал». Там провёл несколько сезонов, запомнившись яркими матчами, особенно — четырьмя голами «Ливерпулю» в одном матче.
В 2012 году вернулся в «Зенит» на правах аренды.
После недолгого возвращения в «Зенит» в 2013 году Аршавин покинул клуб в 2015-м. Затем он недолго выступал за краснодарскую «Кубань», а в 2016 году перешёл в казахстанский клуб «Кайрат». Здесь он провёл последние годы игровой карьеры, завершив её в ноябре 2018 года.
Игра за сборную России
Аршавин дебютировал за сборную России в 2002 году, но по-настоящему закрепился в составе лишь спустя два года. В 2006-м стал капитаном национальной команды.
Главным триумфом стала игра на Евро-2008, где Россия дошла до полуфинала, а Аршавин был признан лучшим игроком турнира от России.
На чемпионате Европы 2012 года команда выступила менее успешно, и Аршавину пришлось извиняться как за игру, так и за резкое высказывание в адрес критиков.
Личная жизнь Андрея Аршавина
Андрей Аршавин был женат дважды — сначала на Юлии Барановской, затем на Алисе Казьминой. На сегодняшний день футболист состоит в отношениях с 38-летней Анной Петрушиной. Их видели в Сочи, а позже и в Лондоне — в компании его старшей дочери Яны от первого брака.
Разводы Аршавина: громкие скандалы и судебные тяжбы
Отношения Аршавина и Барановской длились девять лет, за это время у пары родились трое детей. Расстались они в 2012 году, когда Барановская была беременна третьим ребёнком. Аршавин тогда сообщил ей, что у него новый роман с журналисткой Алисой Казьминой, что вызвало общественный резонанс.
Юлия Барановская неоднократно выступала в СМИ, рассказывая о болезненном разрыве. Впоследствии она добилась через суд назначения алиментов. В 2019 году размер выплат на каждого ребёнка составлял порядка 300 тысяч рублей. Однако позже суд удовлетворил ходатайство Аршавина о снижении суммы: теперь он обязан перечислять 3/8 своего дохода.
Брак с Казьминой также завершился разводом. У пары родилась дочь Есения, но спустя два года супруги официально расстались. Казьмина утверждала, что причиной разрыва стали измены со стороны мужа. В процессе судебных разбирательств ей удалось добиться алиментов в размере одной восьмой от доходов Аршавина.
В ноябре 2024 года стало известно, что его девушка Анна Петрушина родила ему дочь Еву.
Кто мать шестого ребенка Аршавина
Той же осенью футболист признался, что у него не пятеро детей, а шестеро. Один из них официально не записан на Аршавина, хотя он и является его биологическим отцом.
По словам Аршавина, мать ребенка отказалась давать дочке его фамилию и даже не дала ей его отчество. Он отметил, что женщина не требует финансовой помощи и самостоятельно занимается воспитанием дочери.
«Детей у меня шесть! Хотя официально пять. Есть еще один ребенок, и мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: "Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести". Она вообще адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор», — рассказал Аршавин.
Футболист подчеркнул, что все равно помогает матери своего ребенка.
Дети Аршавина: кто пошёл по его стопам
Футболист признался, что не навязывал детям спортивную карьеру. По его словам, старший сын Артём не интересуется футболом, а дочь Яна лишь изредка играла в детстве. Единственный ребёнок, который пошёл по стопам отца — младший сын Арсений. Сейчас он играет за юношескую команду «Спартак».
«Я не тот фанатичный папа, который считает, что все должны играть в футбол, поэтому Артем далек от футбола. Яна — она что-то пинала, но к женскому футболу я вообще отношусь отрицательно. И только Арсений пошел по моим стопам. Если станет футболистом, то хорошо, не станет — меня это никак не расстроит. А остальные дети маленькие еще», — рассказывал Андрей на форуме «Знание».
Чем занимается Аршавин после завершения карьеры
С 2020 года Андрей Аршавин работает в структуре футбольного клуба «Зенит», занимая должность заместителя генерального директора по спортивному развитию. Его основная задача — развитие молодежного футбола и подготовка игроков академии к выступлениям за основную команду.
Также Аршавин регулярно появляется в эфире телеканала «Матч ТВ» в качестве эксперта и аналитика. Он участвует в студийных обсуждениях, делится мнением о прошедших матчах и общается с другими специалистами.
Кроме того, бывший капитан сборной России прошел обучение на тренера и получил лицензию категории A.
Культовая фраза Аршавина, ставшая мемом
После неудачного выступления сборной России на Евро-2012 Аршавин стал героем резонансного инцидента. Тогдашний депутат Госдумы Антон Беляков задал футболисту вопрос, почему команда не извинилась перед болельщиками. В ответ Аршавин произнёс ставшую культовой фразу:
«Ваши ожидания — это не наши проблемы».