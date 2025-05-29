29 мая 2025, 14:30

Андрей Аршавин (фото: РИА Новости / Григорий Сысоев)

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин в эфире шоу «Карты, деньги, два мяча» сделал сенсационное признание: у него шестеро детей, хотя официально известно лишь о пятерых. Новый факт из личной жизни прославленного футболиста вызвал оживлённую реакцию в СМИ и обществе. 29 мая Аршавину исполняется 44 года. О том, как он живет сейчас и что известно о его новой возлюбленной, расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Андрея Аршавина: детство и юность Карьера Аршавина в клубах «Зенит» «Арсенал» Игра за сборную России Личная жизнь Андрея Аршавина Разводы Аршавина: громкие скандалы и судебные тяжбы Кто мать шестого ребенка Аршавина Дети Аршавина: кто пошёл по его стопам Чем занимается Аршавин после завершения карьеры Культовая фраза Аршавина, ставшая мемом



Биография Андрея Аршавина: детство и юность

Андрей Аршавин (фото: Instagram* / andrey.arshavin10)



Карьера Аршавина в клубах

«Зенит»

«Арсенал»

Игра за сборную России

Андрей Аршавин (фото: Instagram* / andrey.arshavin10)



Личная жизнь Андрея Аршавина

Разводы Аршавина: громкие скандалы и судебные тяжбы

Андрей Аршавин и Юлия Барановская (фото: РИА Новости / Вячеслав Евдокимов)

Кто мать шестого ребенка Аршавина

«Детей у меня шесть! Хотя официально пять. Есть еще один ребенок, и мама ребенка не захотела записывать его на меня. Она сказала: "Деньги можешь не платить, это будет на твоей совести". Она вообще адекватная девушка, я удивляюсь, что она сделала такой выбор», — рассказал Аршавин.

Дети Аршавина: кто пошёл по его стопам

«Я не тот фанатичный папа, который считает, что все должны играть в футбол, поэтому Артем далек от футбола. Яна — она что-то пинала, но к женскому футболу я вообще отношусь отрицательно. И только Арсений пошел по моим стопам. Если станет футболистом, то хорошо, не станет — меня это никак не расстроит. А остальные дети маленькие еще», — рассказывал Андрей на форуме «Знание».

Чем занимается Аршавин после завершения карьеры

Андрей Аршавин (фото: Instagram* / andrey.arshavin10)



Культовая фраза Аршавина, ставшая мемом

«Ваши ожидания — это не наши проблемы».