«За три ночи постарела»: Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве
Ведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что «постарела за три ночи» из-за сына
Регина Тодоренко призналась, что последние дни буквально на пределе. Её младший сын стал очень беспокойным и просыпается каждые 20 минут.
По словам многодетной мамы, раньше за Федей такого не замечалось. Теледива не понимает, что могло спровоцировать перемены, и в шутку предполагает: возможно, всему виной магнитные бури или какие-то другие причины.
«Я за последние три ночи постарела», — пожаловалась Тодоренко в телеграм-канале.
Домашние дела — готовка, уборка, стирка и глажка — тоже никуда не делись. Спасает поддержка близких. Особенно Регина отмечает помощь свекрови, без которой, по её словам, справиться было бы гораздо сложнее.