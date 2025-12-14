«За три ночи постарела»: Регина Тодоренко рассказала о своем материнстве

14 декабря 2025, 19:32

Ведущая Регина Тодоренко пожаловалась, что «постарела за три ночи» из-за сына

Регина Тодоренко (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Регина Тодоренко призналась, что последние дни буквально на пределе. Её младший сын стал очень беспокойным и просыпается каждые 20 минут.





По словам многодетной мамы, раньше за Федей такого не замечалось. Теледива не понимает, что могло спровоцировать перемены, и в шутку предполагает: возможно, всему виной магнитные бури или какие-то другие причины.





«Я за последние три ночи постарела», — пожаловалась Тодоренко в телеграм-канале.