Стало известно, насколько подорожали выступления Вани Дмитриенко после того, как он собрал свой первый стадион в Москве
Выступления Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей за последние несколько месяцев. Музыкант поднял ценник после того, как собрал свой первый стадион в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В сентябре 20-летний артист получал за частные выступления 5 миллионов рублей, а сейчас его гонорар вырос до 7 миллионов. При этом востребованность исполнителя на рынке очень высока. На ближайшие даты перед Новым годом у него осталось всего несколько свободных выступлений.
За отдельную плату Дмитриенко готов исполнить песню «Силуэт» в дуэте со своей девушкой, актрисой Анной Пересильд. Популярная пара уже берет совместные заказы на следующий год.
