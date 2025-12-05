Стало известно, насколько подорожали выступления Вани Дмитриенко после того, как он собрал свой первый стадион в Москве

05 декабря 2025, 11:37

SHOT: Выступления Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн за последние два месяца

Ваня Дмитриенко (Фото: Инстаграм* @dmitrienko_vanya)

Выступления Вани Дмитриенко подорожали на 2 млн рублей за последние несколько месяцев. Музыкант поднял ценник после того, как собрал свой первый стадион в Москве. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.