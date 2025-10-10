Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали
Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно доставили в московскую клинику. У 87-летней актрисы возникли острые боли в сердце и тахикардия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Врачи оценивают состояние Федосеевой-Шукшиной как средней тяжести. Артистка сообщает о повышенном давлении и сильном сердцебиении. Помимо этого, у неё наблюдают сильную одышку, боли в спине и проблемы с ногами — передвигается она только с поддержкой или ходунками.
Из-за проблем с памятью актриса иногда забывает о необходимости опоры и пытается идти самостоятельно, что создаёт риск падения. В сентябре Федосеева-Шукшина сообщила, что готовится к смерти: распределила наследство между дочерьми и выделила 900 тысяч рублей на похороны. В 2023 году актриса перенесла инсульт, после чего ей установили кардиостимулятор.
