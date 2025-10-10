Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно госпитализировали

10 октября 2025, 08:20

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в Москве с болями в сердце

Лидия Федосеева-Шукшина (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Народную артистку Лидию Федосееву-Шукшину экстренно доставили в московскую клинику. У 87-летней актрисы возникли острые боли в сердце и тахикардия. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.