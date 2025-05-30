Стало известно о будущих съемках Михаила Ефремова
Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн руб, съемки начнутся в конце августа
Вышедший из тюрьмы Михаил Ефремов вернется к съемкам в конце августа. Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина уже подписал контракт на 13 миллионов рублей, получив депозит на 3,5-4 миллиона.
«Съёмки начнутся в конце августа в Москве, закончатся в Беларуси», — сказано в публикации.Авторы поста уточнили, что сейчас Михаил Олегович восстанавливается и подтягивает здоровье. Близкие артиста подчеркнули, что он собирался этим заняться после выхода из колонии.
Михаил Ефремов вышел из колонии, получив условно-досрочное освобождение 9 апреля. Затем актер пропал из поля зрения СМИ. Его осудили на 7,5 года лишения свободы за смертельное ДТП в 2020 году.