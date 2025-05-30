Стало известно о будущих съемках Михаила Ефремова

30 мая 2025, 10:00

Михаил Ефремов подписал контракт на 13 млн руб, съемки начнутся в конце августа

Михаил Ефремов (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Вышедший из тюрьмы Михаил Ефремов вернется к съемкам в конце августа. Как пишет Telegram-канал Mash, мужчина уже подписал контракт на 13 миллионов рублей, получив депозит на 3,5-4 миллиона.







«Съёмки начнутся в конце августа в Москве, закончатся в Беларуси», — сказано в публикации.

