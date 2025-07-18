Иосиф Пригожин рассказал, приходилось ли ему драться
Пригожин признался, что ему приходилось драться ради защиты женщин
Иосиф Пригожин признался, что ему приходилось драться ради защиты женщин, что можно заметить по его сломанному носу, передает NEWS.ru.
По словам известного продюсера, он продолжает защищать женщин даже в интернете.
«Мужчина всегда должен обладать мужеством защитить женщину, если, не дай бог, ее кто-то обижает или оскорбляет», — подчеркнул Пригожин.
Он добавил, что иногда пытается лично поймать обидчиков. Продюсер заключил, что с возрастом он становится терпимее и сдержаннее.
Ранее Иосиф Пригожин ответил хейтерам, высмеявшим его сгоревшую голову. Подробнее читайте в материале «Радио 1».