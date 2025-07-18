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Иосиф Пригожин рассказал, приходилось ли ему драться

Пригожин признался, что ему приходилось драться ради защиты женщин
Иосиф Пригожин (фото: ВКонтакте @prigozhin_official)

Иосиф Пригожин признался, что ему приходилось драться ради защиты женщин, что можно заметить по его сломанному носу, передает NEWS.ru.



По словам известного продюсера, он продолжает защищать женщин даже в интернете.

«Мужчина всегда должен обладать мужеством защитить женщину, если, не дай бог, ее кто-то обижает или оскорбляет», — подчеркнул Пригожин.

Он добавил, что иногда пытается лично поймать обидчиков. Продюсер заключил, что с возрастом он становится терпимее и сдержаннее.

Ранее Иосиф Пригожин ответил хейтерам, высмеявшим его сгоревшую голову. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

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