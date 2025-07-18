Иосиф Пригожин рассказал, приходилось ли ему драться

18 июля 2025, 18:11

Пригожин признался, что ему приходилось драться ради защиты женщин

Иосиф Пригожин (фото: ВКонтакте @prigozhin_official)

Иосиф Пригожин признался, что ему приходилось драться ради защиты женщин, что можно заметить по его сломанному носу, передает NEWS.ru.





По словам известного продюсера, он продолжает защищать женщин даже в интернете.





«Мужчина всегда должен обладать мужеством защитить женщину, если, не дай бог, ее кто-то обижает или оскорбляет», — подчеркнул Пригожин.