Съемки в эротическом кино, бедность и скандальный развод: жизненный путь актрисы Любови Тихомировой

Любовь Тихомирова (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)
Профессионализм, искренняя игра и привлекательная внешность сделали Любовь Тихомирову востребованной персоной и на сцене, и на экране. Долгое время об актрисе ничего не было слышно. Выяснилось, что она переживает не лучший период в жизни.
О том, как сложилась карьера и личная жизнь актрисы — в материале «Радио 1».
Любовь Тихомирова родилась 7 сентября 1978 года в Ленинграде. До десяти лет она занималась художественной гимнастикой и спустя время получила разряд кандидата в мастера спорта.
Во время учебы в третьем классе Тихомирову без экзаменов пригласили в хореографическое училище Вагановой. Однако девочка туда не пошла. В 1991 году Любовь стала ученицей киношколы «Кадр» при киностудии «Ленфильм». Спустя пять лет она переехала в Москву и поступила в театральное училище Щукина. В студенческие годы из-за бедности ей пришлось подрабатывать продажей проездных билетов, а по ночам она танцевала в клубах в стиле гоу-гоу.
Дебют Любови Тихомировой в кино состоялся в 1999 году в эротическом фильме «Особенности русской бани». Через год девушка снялась в главной роли в одной из серий сериала «Медики».
Вскоре артистку заметил режиссер Валерий Зеленский. Он снял Любовь в ленте «Светские хроники». В 2004 году актриса снялась в телесериале «Сестры». Широкую популярность ей принес 150-серийный проект «Любовь моя».
На протяжении некоторого времени Любовь Тихомирова пыталась строить отношения с актером Валерием Николаевым. Роман долго не продлился и вскоре пара разошлась.
В июне 2013 года актриса вышла замуж за дирижера-хормейстера, музыкального руководителя Театра Стаса Намина и преподавателя музыкальных дисциплин в ГИТИСе Ласло Долински. Они познакомились на репетиции мюзикла «Моя прекрасная Кэт». 5 сентября 2014 года у супругов родилась дочь Любава.
Весной 2019 года Тихомирова и Долински развелись.
По словам Любови, ей пришлось продать квартиру матери и влезть в ипотеку, чтобы обеспечить дочку отдельной комнатой. Желая вызвать в мужчине хоть какие-то эмоции, актриса устраивала истерики и скандалы, однако это не улучшило обстановку в доме.
Стоит отметить, что друзьями бывшим супругам остаться не удалось, даже несмотря на наличие дочери Любавы.
После развода Тихомирова больше не заводила отношений. По словам артистки, все время она тратит на работу из-за необходимости обеспечивать дочь.
Сегодня Любовь Тихомирова продолжает активную творческую деятельность. На сегодняшний день артистка задействована в спектаклях: «Чужих мужей не бывает», «Служебный роман», «Прощай, конферансье», «Идеальная жена».
Актриса также причисляет себя к людям верующим.
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Чем известна Любовь Тихомирова
Любовь Тихомирова родилась 7 сентября 1978 года в Ленинграде. До десяти лет она занималась художественной гимнастикой и спустя время получила разряд кандидата в мастера спорта.
Во время учебы в третьем классе Тихомирову без экзаменов пригласили в хореографическое училище Вагановой. Однако девочка туда не пошла. В 1991 году Любовь стала ученицей киношколы «Кадр» при киностудии «Ленфильм». Спустя пять лет она переехала в Москву и поступила в театральное училище Щукина. В студенческие годы из-за бедности ей пришлось подрабатывать продажей проездных билетов, а по ночам она танцевала в клубах в стиле гоу-гоу.
Съемки Любови Тихомировой в эротическом кино
Дебют Любови Тихомировой в кино состоялся в 1999 году в эротическом фильме «Особенности русской бани». Через год девушка снялась в главной роли в одной из серий сериала «Медики».
Вскоре артистку заметил режиссер Валерий Зеленский. Он снял Любовь в ленте «Светские хроники». В 2004 году актриса снялась в телесериале «Сестры». Широкую популярность ей принес 150-серийный проект «Любовь моя».
Любовь Тихомирова и Оскар Кучера (Фото: кадр из сериала «Молодожены»)
«В период, когда кинематограф умирал, я не отказалась сыграть в парочке пародийно-комедийных фильмов, где пришлось как-то обнажаться. Впрочем, кого можно этим удивить — эка невидаль! Сейчас для меня подобные роли невозможны, но в ту пору и мыслей не могло быть, что есть в этом что-то дурное», — оправдывалась Тихомирова за съемки в эротических фильмах.
Личная жизнь Любови Тихомировой
На протяжении некоторого времени Любовь Тихомирова пыталась строить отношения с актером Валерием Николаевым. Роман долго не продлился и вскоре пара разошлась.
«Валера — абсолютно сухой, черствый человек, а интересным он может быть только тогда, когда ему это выгодно. А еще он холодный, жестокий и расчетливый. Женщин он бросает, и они остаются с иллюзией счастья, которое он им зачем-то подарил, а потом безжалостно отнял», — так артистка комментировала отношения с экс-возлюбленным.
В июне 2013 года актриса вышла замуж за дирижера-хормейстера, музыкального руководителя Театра Стаса Намина и преподавателя музыкальных дисциплин в ГИТИСе Ласло Долински. Они познакомились на репетиции мюзикла «Моя прекрасная Кэт». 5 сентября 2014 года у супругов родилась дочь Любава.
Любовь Тихомирова с дочерью (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)
Весной 2019 года Тихомирова и Долински развелись.
«Конкретного повода к расставанию назвать не могу, да и не было ничего "такого". Просто со временем ушло взаимное уважение, а для меня это самое страшное. По-моему, без любви и страсти в браке можно как-то жить, а без уважения к тому, кто рядом с тобой, — нет, никогда. У нас сработал "накопительный эффект" каких-то претензий друг к другу, стала уходить внутренняя гармония, и появилось раздражение. Я, конечно же, долго старалась сохранить семью, пыталась достучаться до мужа, объяснить ситуацию и изменить ее. Долго гнала от себя мысль о разводе, но в итоге мы поняли, что нам лучше расстаться…» — поясняла актриса.
По словам Любови, ей пришлось продать квартиру матери и влезть в ипотеку, чтобы обеспечить дочку отдельной комнатой. Желая вызвать в мужчине хоть какие-то эмоции, актриса устраивала истерики и скандалы, однако это не улучшило обстановку в доме.
«Последний раз я ногой выбила дверь. Если все тихо, то это подозрительно. В семье регулярно должны быть мордобои, синяки, выбитые зубы. Как сейчас говорят, "терочки"», — делилась Тихомирова в одном из интервью.
Стоит отметить, что друзьями бывшим супругам остаться не удалось, даже несмотря на наличие дочери Любавы.
После развода Тихомирова больше не заводила отношений. По словам артистки, все время она тратит на работу из-за необходимости обеспечивать дочь.
Любовь Тихомирова сегодня
Сегодня Любовь Тихомирова продолжает активную творческую деятельность. На сегодняшний день артистка задействована в спектаклях: «Чужих мужей не бывает», «Служебный роман», «Прощай, конферансье», «Идеальная жена».
Любовь Тихомирова (Фото: Инстаграм* @tiho.lubov)
Актриса также причисляет себя к людям верующим.
«На пути к Богу мы находимся всю жизнь, потому что жизнь настолько непредсказуема и неожиданна в своих явлениях, что наше спасение — иметь вот этот заданный курс, а дальше нас может швырять в разные стороны, искушать, возвращать», — говорила Тихомирова.
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*Запрещен в РФ
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