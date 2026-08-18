«Вывела и спрятала»: Седоковой пригрозили пожизненным запретом на выезд из России

18 августа 2026, 14:17

Адвокат семьи Тиммы пригрозила Седоковой пожизненным запретом на выезд из России

Анна Седокова (Фото: Telegram @secretanna)

Адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила о намерении добиваться для певицы Анны Седоковой пожизненного ограничения на выезд из России в случае выигрыша судебного процесса.





Как передаёт корреспондент NEWS.ru, Гаврилова подчеркнула, что Седоковой не удастся уклониться от исполнения долговых обязательств.

«Этих денег нет на счету, Седокова их куда-то вывела, спрятала. Но никто не отменял статью 229 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве». Если мы выиграем процесс, то поставим ей пожизненный запрет на выезд из РФ, и вот тогда я посмотрю, как она не будет платить», — отметила адвокат.