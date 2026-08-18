«Вывела и спрятала»: Седоковой пригрозили пожизненным запретом на выезд из России
Адвокат семьи Тиммы пригрозила Седоковой пожизненным запретом на выезд из России
Адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи умершего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, заявила о намерении добиваться для певицы Анны Седоковой пожизненного ограничения на выезд из России в случае выигрыша судебного процесса.
Как передаёт корреспондент NEWS.ru, Гаврилова подчеркнула, что Седоковой не удастся уклониться от исполнения долговых обязательств.
«Этих денег нет на счету, Седокова их куда-то вывела, спрятала. Но никто не отменял статью 229 ФЗ РФ «Об исполнительном производстве». Если мы выиграем процесс, то поставим ей пожизненный запрет на выезд из РФ, и вот тогда я посмотрю, как она не будет платить», — отметила адвокат.Юрист заявила, что в случае оформления певицей банкротства она планирует добиваться реструктуризации задолженности и не допустит ухода ответчицы от погашения долга.