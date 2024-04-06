Стало известно о налоговых долгах Розы Сябитовой

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Телеведущая Роза Сябитова задолжала 250 тысяч рублей Федеральной налоговой службе (ФНС), сообщает Shot.
По данным издания, Сябитова уже получила уведомление о необходимости погасить задолженность. В случае невыплаты суммы, у телеведущей могут возникнуть проблемы с возможностью выезда за границу.
Роза Сябитова начала свою карьеру на телевидении в 2007 году в шоу «Ищу любовь». Однако наибольшую известность она приобрела, выступая в качестве ведущей в программе «Давай поженимся!».
Ранее в феврале Сябитова сообщила о размере своей пенсии, которая составляет 15 тысяч рублей. Она отметила, что не расходует эти средства, а хранит на счете, предпочитая жить на другие источники дохода.
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Роза Сябитова начала свою карьеру на телевидении в 2007 году в шоу «Ищу любовь». Однако наибольшую известность она приобрела, выступая в качестве ведущей в программе «Давай поженимся!».
Ранее в феврале Сябитова сообщила о размере своей пенсии, которая составляет 15 тысяч рублей. Она отметила, что не расходует эти средства, а хранит на счете, предпочитая жить на другие источники дохода.
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Артем Кузьмин