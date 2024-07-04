Стало известно о настоящем наследстве бывшего актера сериала «Друзья»

Фото: IStock/Thitiphat Khuankaew
Стали известны первые подробности завещания Мэттью Перри, согласно приведенным оценкам прижизненно актер считался долларовым миллионером. Об этом сообщает издание Radar Online.
Первоначально совокупная стоимость имущества скончавшегося актера оценивалась в один-полтора миллиона долларов, что вызывало сомнения у общественности. Его ежегодный доход в качестве остаточных за съемку в сериале «Друзья» составлял 20 миллионов долларов.
Источник пишет, что, согласно обнаруженным финансовым документам, личное состояние актера оценивается в 120 миллионов долларов без учета предыдущих сумм.
Знаменитый актер скончался от передозировки кетамина в 2023 году. Тем не менее, отчим знаменитости Кит Моррисон будучи некогда репортером и звездой криминального телевидения возобновил расследование обстоятельств смерти пасынка. Он уверяет, что в инциденте есть виновные, сообщает Super со ссылкой на инсайдера.
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Источник пишет, что, согласно обнаруженным финансовым документам, личное состояние актера оценивается в 120 миллионов долларов без учета предыдущих сумм.
Знаменитый актер скончался от передозировки кетамина в 2023 году. Тем не менее, отчим знаменитости Кит Моррисон будучи некогда репортером и звездой криминального телевидения возобновил расследование обстоятельств смерти пасынка. Он уверяет, что в инциденте есть виновные, сообщает Super со ссылкой на инсайдера.
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