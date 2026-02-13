Стали известны подробности отдыха Натальи Штурм с новым избранником

13 февраля 2026, 16:32

Певица Наталья Штурм встретит 14 февраля с новым возлюбленным на Филиппинах

Наталья Штурм (Фото: Instagram* @nataliashturm)

Певица Наталья Штурм проведёт День святого Валентина в компании нового возлюбленного. В преддверии праздника пара отправилась на филиппинский остров Боракай.





В беседе с «Газетой.Ru» Штурм заявила, что намерена не раскрывать личность избранника и предпочитает сохранять детали отношений в тайне. По словам певицы, многим она делится с подписчиками в социальных сетях, однако некоторые аспекты личной жизни хочет оставить закрытыми.

«Завтра мы идём в ресторан, поедем провожать закат на белом пляже. Потрясающе. Тут у нас огромнейший фантастический номер 95 метров с двумя балконами. Отель роскошный. Я очень довольна... А своего мужчину показывать не буду вообще ни в каком виде, потому что это личное», — рассказала Наталья.