Стало известно о состоянии Юрия Куклачёва

Фото: iStock/Григорий Сысоев
Сын народного артиста РСФСР Юрия Куклачёва Дмитрий заявил, что его отец постепенно идёт на поправку.
«Юрий Дмитриевич — это боец, и он потихонечку выздоравливает. Пока врачи никакой ни положительной, ни отрицательной информации не дают, очень всё сдержанно, операция была сложной, сейчас мы все молимся и надеемся на его выздоровление и ему в этом помогаем. Он уже переведён в общую палату, где комфортно и спокойно», — поделился в беседе с RT Дмитрий.
Ранее Юрий Куклачёв впервые вышел на связь после обширного инфаркта. Он сообщил, что врачи провели ему операцию. Клоуну и дрессировщику было установлено на сердце пять стентов. По его словам, во время оперативного вмешательства он находился в сознании.
Читайте также:
«Я нужен еще России»: Куклачев вышел на связь впервые после инфаркта
Юрий Куклачёв: Биография, юбилейный концерт в «Вегасе» и инфаркт
Куклачёв пообещал грандиозное шоу к своему юбилею
Мелисса Тимофеева