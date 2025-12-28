Стало известно о сумме гонорара Филиппа Киркорова за концерт в ОАЭ

28 декабря 2025, 12:50

Гонорар Филиппа Киркорова за концерт в Абу-Даби превысит 20 миллионов рублей

Филипп Киркоров (Фото: ВКонтакте @official_kirkorov)

Российский артист Филипп Киркоров и певица Мари Краймбрери выступят с совместным концертом в Абу-Даби. Мероприятие состоится в одном из премиальных отелей эмирата в январе. Информацию об этом опубликовало издание «Абзац».