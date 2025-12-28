Стало известно о сумме гонорара Филиппа Киркорова за концерт в ОАЭ
Российский артист Филипп Киркоров и певица Мари Краймбрери выступят с совместным концертом в Абу-Даби. Мероприятие состоится в одном из премиальных отелей эмирата в январе. Информацию об этом опубликовало издание «Абзац».
Журналисты отмечают, что спрос на выступление очень высок. На текущий момент организаторы продали практически все билеты. Стоимость входного билета начинается от 40 тысяч рублей.
По оценкам издания, гонорар Киркорова за этот концерт составит более 20 миллионов рублей. При этом артист сформулировал для организаторов ряд условий. Его райдер включает предоставление белого лимузина для перемещений, сопровождение автомобиля местной полицией, размещение в лучшем номере гостиницы и услуги личного повара.
Накануне Росприроднадзор обязал Филиппа Киркорова освободить частный берег на Москве-реке.
