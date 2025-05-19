Конфликт с Идой Галич, болезненное расставание и отношения с Киркоровым: как живет певица Люся Чеботина

Люся Чеботина (фото: Instagram* / lusia_chebotina)
Певица Люся Чеботина стала широко известной в 2021 году и с тех пор успела выпустить не один хит. О творческом пути артистки, о её скандалах и личной жизни расскажет «Радио 1».
Кто такая Люся Чеботина
Людмила Андреевна Чеботина — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания. Широкую известность она получила в 2021 году после выхода хита «Солнце Монако», который моментально завоевал популярность в чартах и социальных сетях.
Биография Люси Чеботиной
Будущая звезда эстрады родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Несмотря на то что её семья была далека от мира искусства, творческие способности Людмилы проявились с раннего возраста.
Когда Люсе было шесть лет, её родители развелись. Мама, оставшись одна с двумя дочерьми, приняла решение переехать в Москву. В столице семье пришлось нелегко из-за финансовых трудностей. Отец выплачивал минимальные алименты, а матери приходилось работать практически без выходных. Люся с юных лет подрабатывала — раздавала листовки после школы.
Люся Чеботина с сестрой (фото: Instagram* / lusia_chebotina)
Несмотря на сложные жизненные обстоятельства, мама Чеботиной поддерживала стремление дочери к творчеству. Девочка занималась в театральном кружке, посещала балетную студию, участвовала в проектах «Детская площадка», «Лови момент» и даже появилась в выпуске «Ералаша».
В 13 лет Люся поступила в музыкальную школу по классу хорового пения, а затем — в Государственный музыкальный колледж эстрадного и джазового искусства. В 2016 году она получила диплом преподавателя по эстрадно-джазовому вокалу.
Музыка Люси Чеботиной
Сначала Чеботина записывала каверы популярных песен и выкладывала их в соцсетях.
Прорывным моментом в карьере стала песня «Солнце Монако», которая в 2021 году попала на 68-е место в глобальном рейтинге Shazam. После этого Чеботина становится востребованной артисткой. Среди её популярных треков — «Секрет на двоих», «Плакал Голливуд», «Абьюз», «Моё», «Целуй меня», «Лучшая подруга» и хит «За бывшего». В апреле 2025 года Люся представила новый сингл — «Каблук».
В 2023 году певица записала совместную композицию с Филиппом Киркоровым — «Королева». Народный артист высоко оценил её талант и выразил уверенность в её большом будущем. Для Люси же певец является одним из важнейших людей в жизни.
Люся Чеботина и Филипп Киркоров (фото: Instagram* / lusia_chebotina)
Кроме того, у Чеботиной есть награда «Певица года».
Телешоу и блог
В 2017 году певица стала участницей проекта «Главная сцена». В том же году она попробовала себя на индийском шоу Dil Hai Hindustani, где достойно представила Россию, хотя и не получила наград.
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В 2019 году Люся прошла отбор на второй сезон проекта «Песни», выступив перед Бастой и Тимати.
Скандалы с Люсей Чеботиной
Конфликт с Идой Галич
Одним из самых обсуждаемых инцидентов стал конфликт с блогером Идой Галич. Чеботина должна была появиться в выпуске шоу «1–11», однако на съемки не пришла. Галич в резкой форме обвинила артистку в халатности и «свинском отношении», отметив, что из-за нее подвела целая команда и дети, для которых проект готовился.
Люся объяснила, что не пришла на шоу из-за плохого самочувствия.
Стычка с Лерой Кудрявцевой
Еще один конфликтный эпизод связан с телеведущей Лерой Кудрявцевой. По ее словам, на одном из концертов она не смогла попасть в гримерку, где в тот момент переодевалась Чеботина. Когда Кудрявцева все же вошла и поприветствовала певицу, та якобы отреагировала холодно.
Люся Чеботина (фото: Instagram* / lusia_chebotina)
В интервью шоу «Вопрос Ребром» Люся объяснила, что была застигнута врасплох, находясь в полуобнаженном виде, и потому просто растерялась.
Критика Адель
В шоу «MUZLOFT» Люся заявила, что осталась разочарована вокалом Адель. Поклонники певицы расценили это заявление как неуважительное и обрушились на Чеботину с критикой в соцсетях.
Личная жизнь Люси Чеботиной
В 2019 году не всплыли подробности ее романа с певцом ЮрКиссом — сыном медиаменеджера Владимира Киселева Юрием. Их отношения долго не имели четкого статуса: роман развивался, но мужчина избегал конкретики. По словам Чеботиной, это был «конфетно-букетный период, затянувшийся на несколько лет». Лишь в 2022 году пара официально подтвердила отношения.
Спустя год, сразу после Дня святого Валентина, пара рассталась. Инициатором разрыва стал Юрий. Для Люси это стало сильным ударом.
Люся Чеботина (фото: Instagram* / lusia_chebotina)
Весной 2024 года появились слухи о новом романе певицы — на этот раз с норвежским футболистом Матиасом Норманном, экс-игроком московского «Динамо». Парочку заметили вместе на отдыхе в Дубае, а в соцсетях поклонники заметили обмен флиртующими комментариями: футболист называл Люсю «моей девочкой», на что она отвечала «твоя».
На одном из музыкальных фестивалей в Баку Чеботина подтвердила, что находится в отношениях, но отказалась называть имя избранника.
Люся Чеботина сейчас
Сегодня Люся Чеботина уверенно занимает позицию одной из самых востребованных звёзд российской поп-сцены.
Кроме концертной деятельности, Чеботина снимается в кино и занимается озвучиванием мультфильмов. Среди фильмов с её участием — «Холоп», «Хочу замуж», «Честный развод 2», «СамоИрония судьбы» и «Иван Васильевич меняет всё».
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