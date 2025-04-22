Стало известно об еще одной жертве семьи Надежды Кадышевой

Надежда Кадышева (Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова)
Дарья Де Батс, успешная бизнесвумен и выпускница МГУ, рассказала о своем опыте с Григорием Костюком, который выманил у нее миллионы рублей. Об этом пишет «StarHit».
Их отношения начались в декабре 2023 года, и за короткий период Дарья одолжила ему значительные суммы, включая 1,5 миллиона рублей на «срочные нужды» и 3 миллиона евро для поездки в Дубай.
Несмотря на обещания вернуть деньги, Костюк не выполнил свои обязательства, общий долг достиг 20 миллионов рублей. На данный момент Дарья смогла вернуть лишь часть — 10,5 миллионов.
Помимо этого, на протяжении трех месяцев она полностью организовывала выставку народных костюмов Надежды Кадышевой, включая приглашение СМИ, оформление зала и кейтеринг.
Также Дарья занималась детским спектаклем «Тепа» и другими задачами, но в итоге выгорела. Когда она попросила Григория вернуть деньги для отдыха, ей пришло сообщение о беспроцентном кредите. Дарья оформила его и купила тур.
Вернувшись, она продолжила работать и добилась участия Кадышевой в фестивале «Самовар», но за всю свою работу не получила никакой оплаты. По ее словам, у неё были близкие отношения с Григорием, однако их сложно было назвать полноценными.
Читайте также:
Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу кардинально сменила имидж и перекрасилась в блондинку
«У меня ветер еще гуляет в голове»: Гуф сравнил себя с Бастой в вопросе отношения к жизни
«Сильнейший абсцесс легких»: Якубович и Егорова рассказали о состоянии Александра Шепса
Несмотря на обещания вернуть деньги, Костюк не выполнил свои обязательства, общий долг достиг 20 миллионов рублей. На данный момент Дарья смогла вернуть лишь часть — 10,5 миллионов.
Помимо этого, на протяжении трех месяцев она полностью организовывала выставку народных костюмов Надежды Кадышевой, включая приглашение СМИ, оформление зала и кейтеринг.
Также Дарья занималась детским спектаклем «Тепа» и другими задачами, но в итоге выгорела. Когда она попросила Григория вернуть деньги для отдыха, ей пришло сообщение о беспроцентном кредите. Дарья оформила его и купила тур.
Вернувшись, она продолжила работать и добилась участия Кадышевой в фестивале «Самовар», но за всю свою работу не получила никакой оплаты. По ее словам, у неё были близкие отношения с Григорием, однако их сложно было назвать полноценными.
Читайте также:
Звезда «Зимородка» Афра Сарачоглу кардинально сменила имидж и перекрасилась в блондинку
«У меня ветер еще гуляет в голове»: Гуф сравнил себя с Бастой в вопросе отношения к жизни
«Сильнейший абсцесс легких»: Якубович и Егорова рассказали о состоянии Александра Шепса
Дарья Осипова