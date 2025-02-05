Стало известно, почему Анна Курникова и Энрике Иглесиас выбрали закрытый образ жизни

Анна Курникова и Энрике Иглесиас (фото: соцсети)
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ведут закрытый образ жизни и редко появляются на светских мероприятиях. Однако в январе о паре вновь заговорили. Поводом стали фотографии, снятые папарацци, на которых теннисистку везли на инвалидном кресле.
Отмечается, что на опубликованных кадрах родственница везла Анну на инвалидной коляске. Нога бывшей спортсменки была помещена в ортопедический сапог, а на одном из пальцев виднелся блиндаж. Фанаты обеспокоены состоянием здоровья Курниковой.
Источник издания People прояснил ситуацию. Он подчеркнул, что пара не хочет привлекать к себе лишнего внимания. После появления детей Курникова и Иглесиас полностью изменили свои взгляды на жизнь – им нравится находиться в статусе родителей и много времени проводить с детьми.
Испанский певец и бывшая российская теннисистка воспитывают троих детей – пятилетних двойняшек Николаса и Люси и трёхлетнюю Мэри. Пара предпочитает не раскрывать подробности своей семейной жизни, однако изредка в их соцсетях появляются совместные фото с детьми.
Иглесиас и Курникова вместе уже более 20 лет. Однако свадьбу они сыграли только в 2023 году, поскольку певец никогда не хотел устраивать пышного торжества.
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Источник издания People прояснил ситуацию. Он подчеркнул, что пара не хочет привлекать к себе лишнего внимания. После появления детей Курникова и Иглесиас полностью изменили свои взгляды на жизнь – им нравится находиться в статусе родителей и много времени проводить с детьми.
Испанский певец и бывшая российская теннисистка воспитывают троих детей – пятилетних двойняшек Николаса и Люси и трёхлетнюю Мэри. Пара предпочитает не раскрывать подробности своей семейной жизни, однако изредка в их соцсетях появляются совместные фото с детьми.
Иглесиас и Курникова вместе уже более 20 лет. Однако свадьбу они сыграли только в 2023 году, поскольку певец никогда не хотел устраивать пышного торжества.
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Анастасия Чинкова