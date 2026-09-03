«Посланник мира»: Александр Михайлов высказался о тайной миссии Стивена Сигала
Александр Михайлов заявил, что Сигал является «мостом между Россией и Америкой»
Народный артист России Александр Михайлов назвал Стивена Сигала уникальным человеком и настоящим посланником мира.
В беседе с изданием «Абзац» Михайлов высоко оценил нравственные качества актёра.
«Стивен Сигал — совершенно уникальный человек, действительно посланник мира с очень хорошей и искренне нравственной натурой, характер у него замечательный. Самое главное, что он является своеобразным мостом между Россией и Америкой, что очень важно и необходимо. Если бы деятели культуры задумывались о будущем нашей планеты, которая находится на грани термоядерной катастрофы, то чем больше таких людей будет, тем лучше для всего мира», — заявил артист.Александр Яковлевич выразил надежду на расширение круга подобных общественных дипломатов и подчеркнул: противостояние с десятками стран требует присутствия на мировой арене сильных созидательных личностей.