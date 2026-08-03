Стало известно, почему на Аллу Пугачёву обрушилась череда неудач
После проблем со здоровьем Алла Пугачёва столкнулась с новой неприятностью — певица потеряла товарный знак «Баронесса фон Орбах». Финалистка «Битвы экстрасенсов» Дарья Миронова назвала причины череды неудач в жизни артистки.
В беседе с Общественной Службой Новостей экстрасенс связала происходящее с Примадонной с несколькими факторами.
«Во-первых, сейчас на певицу направлено много внимания. Кто-то смотрит на неё и восхищается, а у кого-то, напротив, крайне негативные посылы в её адрес. В совокупности всё это влияет на её энергетику. Во-вторых, возраст человека тоже сказывается. Чем мы старше, тем защита слабее. Более того, мы сейчас вступаем в период, который называется коридором затмений, он тоже может обострять все имеющиеся проблемы», — сказала эксперт.Кроме того, Миронова полагает, что часть трудностей — это расплата за былую славу: в прошлом Пугачёва якобы мешала другим исполнителям попадать на эстраду, и теперь это даёт обратный эффект. Чтобы справиться с негативом, певице помогут чистка и защита.