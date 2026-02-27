Стало известно, почему Оксимирон* скрывал правду о срыве тура
Слухи о раке у рэпера Оксимирона* оказались ложными. Команда артиста намеренно не опровергала эти вбросы, чтобы скрыть реальную причину отмены концертов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Официально менеджеры объяснили срыв тура в 2024 году проблемами со здоровьем Мирона Фёдорова*. Ему посоветовали избегать публичности. Позже в соцсетях начали распространять догадки об онкологии. Представители артиста воспользовались ситуацией и не стали комментировать слухи.
На самом деле музыкант здоров. Это подтвердили два источника из его окружения в разговоре с Mash. Настоящая причина отмены выступлений — репутационные риски. Ещё до широкого обсуждения в рэп-тусовке знали о грядущих обвинениях в педофилии. В 2025 году несколько девушек заявили, что их отношения с Оксимироном* начались, когда им было 13-16 лет. Самому музыканту тогда исполнилось 26. Его незаконные связи продолжаются с 2008 года.
Сейчас артист живёт за границей. Сначала он находился в Лондоне, теперь планирует перебраться в Америку. Оксимирон* ведёт закрытый образ жизни и редко выступает. Он рассматривает частные мероприятия, но только через проверенных людей. Ещё полгода назад рэпер отказывался от любых выездов. Мужчина считал их небезопасными из-за заочного ареста в России. Фёдорова* объявили в розыск весной 2024 года. Ему грозит до двух лет тюрьмы.
