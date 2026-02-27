Стало известно, почему Оксимирон* скрывал правду о срыве тура

27 февраля 2026, 08:25

Слухи о болезни Оксимирона* оказались ложными

Oxxxymiron* (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Слухи о раке у рэпера Оксимирона* оказались ложными. Команда артиста намеренно не опровергала эти вбросы, чтобы скрыть реальную причину отмены концертов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.