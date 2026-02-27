Фигуристка Алина Загитова показала фото в коротком платье с отдыха в Дубае

27 февраля 2026, 05:49

Алина Загитова (Фото: Instagram* @azagitova)

Олимпийская чемпионка Алина Загитова отправилась на отдых в Арабские Эмираты и поделилась с подписчиками эффектными снимками из отпуска. Свежие фотографии недавно появились на странице фигуристки в ее личном блоге Instagram*.