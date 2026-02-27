Фигуристка Алина Загитова показала фото в коротком платье с отдыха в Дубае
Олимпийская чемпионка Алина Загитова отправилась на отдых в Арабские Эмираты и поделилась с подписчиками эффектными снимками из отпуска. Свежие фотографии недавно появились на странице фигуристки в ее личном блоге Instagram*.
23-летняя спортсменка выбрала для зимнего отдыха Дубай — популярное направление среди российских знаменитостей. На опубликованных кадрах Загитова позирует в коротком белом платье на открытой террасе с видом на море, а затем на пляже. Ее образ дополняют солнцезащитные очки, бежевая сумка и сланцы.
Поклонники восхитились внешностью олимпийской чемпионки, отметив её красивую стрижку и удачный загар. Ранее в феврале Загитова призналась, что немного похудела после пережитого стресса.
Напомним, что после завершения спортивной карьеры знаменитость начала активно исследовать Москву, чаще выходить за привычные рамки и пользоваться возможностями, на которые раньше просто не хватало времени. Загитова отмечала, что возвращаться в профессиональный спорт не планирует.
