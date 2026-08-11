«Она не первая, кто пытается»: Инстасамке предрекли провал на Западе

11 августа 2026, 12:44

Продюсер Рудченко: Инстасамка не добьётся успеха на Западе и вернётся в Россию

Дарья Еропкина (Фото: Telegram @instasamkacore)

Продюсер Павел Рудченко заявил, что певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) не добьётся успеха за границей.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что исполнительницу хита «За деньги да» ждёт провал на Западе.

«То, что стало популярным в России, скорее, не зайдёт на Западе. Там есть свои звёзды, а здесь она имеет свою аудиторию, монетизацию, и она стала звездой именно здесь. С данным контентом в англоязычной версии я слабо верю, что она зайдёт аудитории на Западе. Она не первая, кто пытается», — отметил продюсер.