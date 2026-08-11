«Она не первая, кто пытается»: Инстасамке предрекли провал на Западе
Продюсер Рудченко: Инстасамка не добьётся успеха на Западе и вернётся в Россию
Продюсер Павел Рудченко заявил, что певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Еропкина) не добьётся успеха за границей.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт подчеркнул, что исполнительницу хита «За деньги да» ждёт провал на Западе.
«То, что стало популярным в России, скорее, не зайдёт на Западе. Там есть свои звёзды, а здесь она имеет свою аудиторию, монетизацию, и она стала звездой именно здесь. С данным контентом в англоязычной версии я слабо верю, что она зайдёт аудитории на Западе. Она не первая, кто пытается», — отметил продюсер.Рудченко не исключает, что вся история окажется пиар-ходом. Он полагает, что Инстасамка попробует свои силы на Западе, но затем вернётся к той аудитории, которая сделала её звездой и дала ей финансовые возможности.