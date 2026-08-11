Стали известны подробности истории с недопуском Волочковой на авиарейс

11 августа 2026, 14:05

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Балерина Анастасия Волочкова вышла на связь после инцидента в аэропорту, где её не допустили на рейс на Мальдивы, и подробно рассказала о произошедшем.





В беседе с Общественной Службой Новостей Волочкова отметила, что за 30 минут до вылета находилась в аэропорту и ожидала посадку.

«Я в шоке от того, что происходит. У меня был билет, багаж был сдан. Как всегда, меня окружили поклонники, а я никогда не отказываю людям в фото. Но потом я сразу же подошла к стойке регистрации, а мне заявили, что посадка завершилась пару минут назад. Вы можете себе такое представить? И это творит «Аэрофлот»... Но я всё равно улечу на Мальдивы. Мы уже в боевой готовности. Позор для «Аэрофлота», который меня не в первый раз подставляет», — заявила артистка.