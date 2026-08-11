«Брала трюки на себя»: Коллега Натальи Трубниковой раскрыл, какой она была
Анатолий Марчевский поделился воспоминаниями о Наталье Трубниковой
Народный артист РСФСР Анатолий Марчевский, коллега Натальи Трубниковой по фильму «Клоун», назвал актрису и балерину невероятно трудолюбивым и добрым человеком.
В беседе с «Абзацем» Марчевский отметил, что Наталья Евгеньевна тщательно подходила к работе над ролью воздушной гимнастки.
«Она настолько досконально хотела понять цирковую атмосферу, чтобы вжиться в образ. Она не только актёрски работала, но и физически старалась брать на себя исполнение трюков. В течение года-двух после выхода фильма мы иногда перезванивались, поздравляли друг друга с праздниками. Это был просто потрясающий человек: душевный, искренний, добрый. У меня к ней сохранилось самое светлое и тёплое чувство», — сообщил Анатолий Павлович.Наталья Трубникова ушла из жизни 10 августа в возрасте 71 года. Актриса страдала болезнью Паркинсона.