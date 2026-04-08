«Пинетки вместо подарка»: Бузова рассказала, как узнала о беременности сестры

08 апреля 2026, 19:01

Ольга Бузова рассказала, что узнала о беременности сестры ещё в декабре

Ольга Бузова (Фото: Telegram @byzovahouse)

Телеведущая и певица Ольга Бузова на музыкальной премии «Жара» рассказала, когда узнала о беременности сестры Анны.





Как сообщает «Газета.Ru», артистка сообщила, что не может раскрывать всю информацию, потому что этим должны заниматься будущие родители.



При этом Бузова подчеркнула: она очень рада скорому пополнению в семье и очень трепетно относится к этому.

«Я узнала давно. Узнала самая первая. Анечка приехала ко мне 21 декабря. Она меня поздравляла с Новым годом, а в итоге вместо подарка я увидела пинетки. Это было до слёз, и, конечно, я знала об этом давно. Это радостное событие для всей нашей семьи», — рассказала Ольга.