Стало известно, почему Роспатент отказал SHAMAN в регистрации товарного знака «Я русский»

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Роспатент не разрешил певцу SHAMAN зарегистрировать товарный знак «Я русский» на алкоголь, чтобы не оскорбить чувство достоинства россиян, пишет Baza.
Напомним, Ярослав Дронов хотел зарегистрировать товарный знак «Я русский» в октябре 2024 года. Он подал две заявки: одна касалась алкоголя, а вторая включала в себя 17 категорий товаров и услуг. Однако по обеим артист получил отказ от Роспатента.
Кроме того, товарный знак Дронова «Я русский» очень похож на «Русскую водку», которая принадлежит ряду других компаний.
Так, в Роспатенте решили, что такое название не выполняет основную функцию товарного знака и не может индивидуализировать товары заявителя.
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«Заявленное обозначение может быть воспринято общественностью как оскорбляющее чувство достоинства людей, поскольку данное обозначение способно вызвать прямую ассоциацию между национальностью и, в частности, употреблением алкогольной продукции», — говорится в ответе ведомства.
Кроме того, товарный знак Дронова «Я русский» очень похож на «Русскую водку», которая принадлежит ряду других компаний.
Так, в Роспатенте решили, что такое название не выполняет основную функцию товарного знака и не может индивидуализировать товары заявителя.
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Элина Позднякова