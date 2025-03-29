«Я могу сделать материал доступным и интересным»: SHAMAN захотел стать учителем

SHAMAN (фото: Telegram @shaman_channel)
Певец SHAMAN (настоящее имя – Ярослав Дронов) сообщил, что ему есть что рассказать подрастающему поколению.
Исполнитель провёл открытый урок патриотической музыки в гимназии №13 города Новомосковска в Тульской области, где когда-то учился сам. Вести занятие Дронову помогла учительница – почётный работник общего образования России Вера Власова.
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«Мне было мало. Я думаю, что можно сделать двойной урок. И мне бы хотелось сделать план и провести самостоятельно урок. Именно находясь на месте учителя. Потому что, мне кажется, что я могу сделать материал доступным и интересным. Я вот сегодня это понял», – отметил SHAMAN в беседе с «Пятым каналом».Артист подчеркнул, что у него есть желание вновь провести занятия в своей школе, если представится такая возможность.
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Анастасия Чинкова