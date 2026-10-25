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Оксана Самойлова исполнила давнюю мечту о пополнении на ферме

Оксана Самойлова сообщила о появлении альпаки на своей ферме
Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова завела на своей ферме альпаку. Об этом она рассказала в своём блоге.



Оксана отметила, что давно хотела это животное. По её словам, переезд нового любимца занял несколько месяцев.

«Моя первая альпака. Знакомьтесь, это Вегас, новый член нашей большой фермерской семьи. Я альпаку хотела с самого начала, это один из самых желаемых мной питомцев», — написала модель.
Для доставки представителя верблюдовых потребовалось оформить большое количество документов и пройти длительные карантины. Но альпака успешно добралась до фермы блогера.

Ранее Оксана Самойлова высказалась о слухах про новый роман. Кроме того, бизнесвумен опровергла информацию о проблемах с бизнесом.
Ольга Щелокова

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