Оксана Самойлова исполнила давнюю мечту о пополнении на ферме

25 октября 2026, 21:04

Оксана Самойлова сообщила о появлении альпаки на своей ферме

Оксана Самойлова (Фото: Telegram @sammyfam)

Блогер Оксана Самойлова завела на своей ферме альпаку. Об этом она рассказала в своём блоге.





Оксана отметила, что давно хотела это животное. По её словам, переезд нового любимца занял несколько месяцев.

«Моя первая альпака. Знакомьтесь, это Вегас, новый член нашей большой фермерской семьи. Я альпаку хотела с самого начала, это один из самых желаемых мной питомцев», — написала модель.