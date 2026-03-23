Стало известно, почему вдова Романа Попова не может продать дом актёра

23 марта 2026, 16:54

Риелтор Юсова: конкуренция на рынке мешает вдове Романа Попова продать таунхаус

Роман Попов (Фото: кадр из сериала «Большой человек»)

Риелтор Юлия Юсова рассказала, что вдова актёра Романа Попова не может продать семейный дом из-за большого количества более выгодных предложений в этом сегменте. По её словам, снижение цены в таком случае не всегда помогает ускорить продажу.





В беседе с «Газетой.Ru» Юсова отметила, что Попова продаёт таунхаус за 47 млн рублей, а многие покупатели предпочитают за эти деньги выбирать дом с полноценным участком.

«В дорогой недвижимости покупатели в первую очередь смотрят на цену, формат дома и конкуренцию на рынке. Снижение цены на несколько миллионов рублей само по себе не всегда ускоряет продажу. Если объект изначально выходит на рынок выше ожиданий покупателей, то даже дисконт может не изменить ситуацию кардинально», — пояснила специалист.