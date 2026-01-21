«Утренняя гимнастика» по‑новому: Кологривый оригинально исполнил хит Высоцкого
Актёр Никита Кологривый выступил на концерте в «Центре исполнительских искусств "Градский холл"», посвящённом памяти Владимира Высоцкого. Об этом сообщает Super.
Под аплодисменты публики он исполнил песню «Утренняя гимнастика», добавив в номер акробатические элементы.
Кологривый появился на сцене в синем спортивном костюме с белыми лампасами, который гармонично дополнил тему песни. Благодаря уникальному тембру актёра классическая композиция зазвучала по-новому. Зрители тепло приняли акробатические трюки, которые артист показал в ходе выступления.
Ранее Никита, известный по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», заявил о планах записать музыкальный хит в формате дуэта.
