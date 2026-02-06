Достижения.рф

Актрисе Олесе Железняк экстренно потребовалась помощь врачей в Москве

Олеся Железняк (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известной актрисе театра и кино Олесе Железняк экстренно потребовалась помощь врачей в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Этой ночью у неё резко ухудшилось самочувствие. Знаменитость сообщила о повышенном давлении и острых болях в области груди.

Медики оказали ей помощь на месте, поскольку Железняк отказалась от госпитализации. ​Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Екатерина Коршунова

