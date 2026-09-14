Стало известно, сколько Кристина Асмус потратила на образ для DJ-сета

14 сентября 2026, 20:24

Кристина Асмус отыграла DJ-сет в образе за 200 тысяч рублей

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina)

Российская актриса Кристина Асмус в личном блоге показала новый «тёмный» образ, в котором отыграла свой DJ-сет.





Super выяснил, что весь лук с аксессуарами обошёлся артистке примерно в 200 тысяч рублей. Лосины Say No More стоят 16 500 рублей, юбка того же бренда — 3 990 рублей, пояс для чулок — 10 400 рублей. Корсет Kazmich — 63 000 рублей, цепочка на тело OMUT — 54 900 рублей, очки Trent — 250 евро, то есть около 24 400 рублей.

Кристина Асмус (Фото: Instagram* @asmuskristina) В подписи к фото Кристина ответила критикам, которые не одобряют её увлечение диджеингом.

«Вкусная новость для моих самых преданных фанатов (с любовью строчащих сейчас комменты о записанном заранее миксе, запрещёнке, что все сейчас диджеи, и о том, как понесло тётку на старости лет): пацаны, я скоро ещё и продюсером буду», — написала она.