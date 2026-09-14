«Бурановские бабушки» высказались о дуэте с Ваней Дмитриенко
Фольклорный коллектив из Удмуртии «Бурановские бабушки» в интервью ТВ Mail объявил о готовности записать совместную песню с любым молодым артистом, включая Ваню Дмитриенко.
Участницы коллектива рассказали, что поддерживают любые творческие инициативы и согласятся на любое предложение о сотрудничестве.
«Их много, но фамилии не можем сразу назвать. Память уже девичья. <...> Ой, Ваня нам очень нравится. Но пока предложений не было. Мы ждём. Мы наблюдаем за ним, за его творчеством», — сказали артистки.Они отметили, что стараются следить за трендами и слушать молодых исполнителей — в дороге и даже во время работы на огороде, чтобы «не отставать».
Ранее продюсер Пригожин встал на защиту Вани Дмитриенко после жёсткой критики Ильи Резника. Народный артист РФ назвал творчество молодого исполнителя ужасным и примитивным.