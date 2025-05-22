Эмин Агаларов показал редкие кадры с женой и дочкой

Алена Гаврилова и дочь Афина (Фото: Инстаграм* @eminofficial)
Эмин Агаларов взял короткий отпуск, который он провел с супругой Аленой Гавриловой и дочкой Афиной в Дубае. Певец редко показывает поклонникам своего младшего ребенка, однако в этот раз он решил похвастаться семейной идиллией в своем блоге.
Эмин заснял кадры совместной прогулки по набережной. На видео его жена ведет за руку Афину.
Ранее стало известно, что дочь Эмина Агаларова победила на чемпионате по кунг-фу в Италии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в РФ
«Все хорошее когда-нибудь заканчивается — и отпуск тоже. Хотя он у меня был таким... рабочим», — подписал публикацию артист.
Ранее стало известно, что дочь Эмина Агаларова победила на чемпионате по кунг-фу в Италии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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*Запрещен в РФ
Екатерина Коршунова